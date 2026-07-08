Violencia en dos barrios de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron otras dos situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una se dio en el barrio Los Amigos, donde una mujer acusó ante la Policía a un vecino de agredirla. Fue trasladada a la Comisaría para radicar una denuncia.
Por otro lado, en el barrio de los Bomberos, otra mujer acusó a su ex suegro de acosarla. Fue trasladada por la Policía a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia.
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