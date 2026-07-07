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martes, 7 de julio de 2026

Chacabuco helado: La costosa realidad de calefaccionarse con electricidad




Situación.

Un vecino compartió con Chacabuquero las facturas del servicio eléctrico que recibió este mes y los anteriores.



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Lo que tiene que pagar

Muestra lo costoso que resulta para una familia calefaccionarse en una epoca de frío intenso. Este bimestre deberá abonar alrededor de 500.000 pesos. El consumo de energía se disparó porque en la casa hay dos niños y hay que garantizar la calefacción para que no se enfermen. De 194 kilowats se pasó a 760 kilowats. El vecino no sabe si hubo un error de lectura o facturación pero el importe es muy alto. Y todavía falta que lleguen las facturas de este bimestre en el que el frío es mayor. La opción sería conectarse a la red de gas, pero eso también implica un gasto de dinero importante. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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