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lunes, 6 de julio de 2026

Cineasta de Chacabuco terminó un rodaje

 


Trabajando.

El cineasta de Chacabuco, responsable de "El Secreto de Lucía" ha finalizado el rodaje de su último trabajo audiovisual.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de "Parar el viento" un documental sobre la historia de la promoción 1972 del Colegio Nacional de Buenos Aires", de la cual 17 integrantes fueron desaparecidos por la dictadura militar. Garello comparte créditos con María Eugenia Levín, quien también lo acompañó en su ópera prima filmada en Chacabuco y en otras incursiones en el teatro.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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