La ruta 7 tiene nuevo consecionario y se viene el peaje en Chacabuco

Proceso.
El gobierno nacional avanzó este lunes con la licitación de 4 corredores viales. En el tramo Mediterráneo está incluida la ruta 7 y su autopista, que pasa por Chacabuco. Se inicia el proceso para montar una cabina de peaje en las inmediaciones.
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Asociada con la constructora marplatense Plantel S.A., Creditech, del grupo Corven, presentó las mejores ofertas en dos de los cuatro corredores licitados. Para el tramo Mediterráneo cotizó una tarifa básica de 2407,50 pesos por peaje, por debajo de la propuesta de Cartellone (socia de Guigivan de Chacabuco), que ofertó 2780 pesos.
El tramo “Mediterráneo” comprende 672 kilómetros de la Ruta 7 desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis y de la Ruta Nacional 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba. Ahora cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena. Cuando se transfiera a Creditech se le añadirán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.
En el tramo “Portuario Sur”, el peaje para un auto que solicitó cobrar la misma Sociedad en cada estación del corredor fue de 1.519,79 pesos. En segundo lugar quedó la constructora Paolini Hermanos con una oferta que ascendió a 1.899,70 pesos.
CPC, constructora de Cristobal López se quedó con. elcorredor Portuario Norte con una oferta de 2245,76 pesos por peaje. Superó al consorcio Panedile-Supercemento-Eleprint, que había cotizado 2259,02 pesos.
El tramo “Puntano” fue para la empresa Basaa Construcciones conducida por Horacio Miró. Esto importa en la zona porque en ese pliego está incluida la finalización de la Variante Chacabuco de la autopista.
Fuentes: Letra P y Transporte y Energía.
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