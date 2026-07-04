Lo grabaron tomando mercadería en un negocio de Chacabuco

Esta tarde.
Una cámara de seguridad grabó como una persona se llevó mercadería sin pagar de un negocio de Chacabuco.
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Sucedió esta tare en un kiosco. El vídeo fue publicado en las redes sociales. Dura 6 minutos y muestra como el sujeto de sexo masculino aprovecha que el encargado está de espaldas para tomar productos de chocolate. Al parecer, se trata de un cliente habitual que pagó por otra mercadería. Ocurrió en Lamadrid y San Lorenzo.
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