Allanamientos contra el narcotráfico en dos barrios de Chacabuco

Últimas horas.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo un procedimiento en Chacabuco contra el narcotráfico en las últimas horas.
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Hubo allanamientos en 167 entre Villegas y La Plata; y en Larrea entre Córdoba y Catamarca Como resultado se procedió al secuestro de varios envoltorios de cocaína preparados en dosis de distintos tamaños para la venta al menudeo; dinero en efectivo, una maquina de contar dinero, teléfonos celulares, dos balanzas digitales, varios recortes de nylon usados para fraccionar sustancia estupefacientes, anotaciones varias, un revolver calibre 38 con su marca y numeración suprimida, cartuchos del mismo calibre y otros elementos de interés para la prosecución de la causa judicial.-
Fue detenido un hombre de 47 años de edad y una mujer de 44 años de edad quienes quedaron alojados en una dependencia policial hasta ser trasladado para su posterior declaración indagatoria. Intervienen en la investigación la Unidad Funcional Especializada en Estupefacientes, la Fiscalía de Chacabuco y el Juzgado de Garantías N°2 de Junín.
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