Comunicado de la Fiscalía General por una violenta situación denunciada en la zona de Chacabuco

Comunicado.
Esta Fiscalía General del departamento judicial Junín, informa que en fecha 27/6/26 hubo de iniciarse la investigación registrada como PP-04-00-00-6175-26/00, radicada por ante la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil nº 12, y el Juzgado de Garantías del Joven del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por aquellos hechos que, a la fecha ya han tomado estado público en algunos medios periodísticos y también en redes sociales, y que se correspondieron con una grave agresión —filmada y viralizada— padecida por una menor de edad. Debe advertirse que, en el acto, se procuró la actuación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, como a su turno del Área Social de este Ministerio Público Fiscal, para asistir a la víctima y su grupo familiar.
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De seguido, y realizadas entonces las diligencias probatorias de interés, para lo que la Ayudantía Fiscal de L. N. Alem intervino en forma protagónica, y reunidos los elementos necesarios para discernir con exactitud los alcances del hecho, se solicitó oportunamente la detención de las tres personas involucradas —todas menores de edad— atento delitos de coacción y robo agravado por poblado y banda, según lo prescriben los artículos 149 bis párrafo último, y 167 inc. 2° del Código Penal aplicable, en concurso real —artículo 55 del mismo cuerpo normativo—).
Habiendo entonces efectuado la valoración de lo propio, el Juzgado de Garantías competente, ordenó tales detenciones en el día de la fecha, las que se ejecutaron de inmediato por personal de la Delegación departamental de Investigaciones, con asiento en Leandro N. Alem.
Que en rigor, la normativa indica que las personas detenidas deberán prestar declaración por ante la agencia fiscal competente —en el plazo legal previsto—, definiéndose luego su situación procesal, sin perjuicio de la continuidad de la pesquisa.
Agradezco Vuestra colaboración en la difusión del presente comunicado.
Firma:
Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín
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