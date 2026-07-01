Los choques los dejaron en evidencia en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó su informe diario sobre los operativos de control realizados este miércoles.
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Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, tres de las mismas partícipes de accidente; un automóvil participe de un accidente sin seguro obligatorio; tres equinos sueltos en la vía pública; na licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labró un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública; dos actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido( doble fila); 10 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; actas de infracción por estacionar chasis y acoplados en zona no permitidas; actas de infracción por estacionar chasis y acoplados en zona no permitida; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido causando rotura al poste delineador.
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