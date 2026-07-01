Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 1 de julio de 2026

Los choques los dejaron en evidencia en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó su informe diario sobre los operativos de control realizados este miércoles.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, tres de las mismas partícipes de accidente; un automóvil participe de un accidente sin seguro obligatorio; tres equinos sueltos en la vía pública; na licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labró un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública; dos actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido( doble fila); 10 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; actas de infracción por estacionar chasis y acoplados en zona no permitidas; actas de infracción por estacionar chasis y acoplados en zona no permitida; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido causando rotura al poste delineador.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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