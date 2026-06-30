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martes, 30 de junio de 2026

Calendario de pago de julio de jubilaciones, pensiones, asignaciones por embarazo e hijos y más beneficios de la Anses

 

Para tener en cuenta.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó los calendarios de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio        

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 13 de julio

• DNI terminados en 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2: 15 de julio

• DNI terminados en 3: 16 de julio

• DNI terminados en 4: 17 de julio

• DNI terminados en 5: 20 de julio

• DNI terminados en 6: 21 de julio

• DNI terminados en 7: 22 de julio

• DNI terminados en 8: 23 de julio

• DNI terminados en 9: 24 de julio



Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio



Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto


Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto



Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto


Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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