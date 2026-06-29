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lunes, 29 de junio de 2026

Vecinas accidentadas en la mañana de Chacabuco

 


Esta mañana.

Dos vecinas protagonizaron un accidente de tránsito en la mañana de este lunes en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Manejaban motos que chocaron en intersección de las calles Buenos Aires y Alberdi. una de ellas fue traslada al hospital en ambulancia con una lesión en un brazo.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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