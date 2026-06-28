Motociclista protagonizó un violento accidente en Chacabuco

Esta madrugada.
Un motociclista protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Chocó con un árbol de un cantero central y quedó tendido sobre el pavimento. Ocurrió en Solís entre Alberdi y Zapiola. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. Unos jóvenes que pasaban por el lugar advirtieron la presencia del motociclista semiconsciente y llamaron al SAME antes que otro vehículo lo pisara.
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