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domingo, 28 de junio de 2026

Motociclista protagonizó un violento accidente en Chacabuco

 

Esta madrugada.

Un motociclista protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La moto

Chocó con un árbol de un cantero central y quedó tendido sobre el pavimento. Ocurrió en Solís entre Alberdi y Zapiola. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. Unos jóvenes que pasaban por el lugar advirtieron la presencia del motociclista semiconsciente y llamaron al SAME antes que otro vehículo lo pisara.

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