Policiales de Chacabuco: Hallazgo en un barrio - Disturbios en movimiento - Secuestros

Breves.
Hallazgo. Un vecino llamó a la Policía para entregar una bicicleta esta noche. Al parecer, la encontró en la vía pública. Posteriormente, una mujer se acercó al lugar para decir que era de ella. Ocurrió en el barrio UOCRA.
Volver a Chacabuquero.
Disturbios. Un grupo de jóvenes ciclistas fue abordado por la Policía esta tarde a pedido de los vecinos. Fue porque circulaban causando alboroto por la calle 9 de Julio.
Tránsito. En el operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad realizado por el Área de Tránsito se retuvieron nueve motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; tres por falta de chapa patente y casco; una conducida por un menor de edad; dos de las mismas con escape antirreglamentario. Se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron: un acta de infracción por girar en U; un acta de infracción por enganche sobresaliente; cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por largar agua a la vía pública en lavado de vereda; un acta de intimación por tener Vehículo en estado de abandono en la vía pública. Se secuestraron dos equinos sueltos en la vía pública.
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