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sábado, 27 de junio de 2026

Se pasaron de copas en Chacabuco y no por el Mundial

 


Madrugada.

El Área de Tránsito informó que en un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad, con control de alcoholemia en el corredor nocturno se retuvieron un automóvil y una camioneta sus conductores en estado de alcoholemia positivo. También fueron secuestradas cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de luces casco y chapa patente.



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