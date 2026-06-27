Andaba mal y quedó en evidencia en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario sobre los operativos de control realizados este viernes en Chacabuco.
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Se retuvo un automóvil por girar a la izquierda con su licencia de conducir vencida. Cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron cuatro actas de infracción por girar a la izquierda. Seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Dos actas de infracción por estacionar entre discos.
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