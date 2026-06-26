Trabajos en caminos rurales de Chacabuco ante un pronóstico lluvioso a largo plazo

¿Se viene?
A través de las redes sociales el intendente Rubén Darío Golía dio a conocer trabajos en caminos rurales del partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Mostró videos de motoniveladoras en el camino a Irala y en el camino a Chivilcoy que pasa por La Posta.
Sin embargo, según los análisis realizados por equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, existe alrededor de un 90 por ciento de probabilidades de que durante el trimestre junio-julio-agosto de 2026 se consolide una fase cálida del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), con perspectivas de alcanzar una intensidad moderada a fuerte y mantenerse activo durante buena parte de la campaña 2026/2027.
Las regiones Noroeste y Centro de la provincia de Buenos Aires aparecen como las de mayor riesgo frente a un escenario de lluvias superiores a los promedios históricos. Es decir que Chacabuco puede ser alcanzado en los próximos meses.
Frente a esta situación, desde la Provincia de informó que el Ministerio viene trabajando en un esquema de prevención y mitigación que contempla la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, puentes y cunetas, el mantenimiento de caminos rurales, el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante emergencias y la disponibilidad de fondos destinados a obras y asistencia a productores afectados. Estas acciones se llevan adelante de manera articulada con municipios, organismos provinciales y las entidades agropecuarias que integran la CEDABA, con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y acordar respuestas coordinadas ante posibles eventos climáticos extremos.
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