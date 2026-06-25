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jueves, 25 de junio de 2026

Entregaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"

 


Esta noche.

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de firma y entrega de boletos de compra-venta de los terrenos a familias beneficiarias del programa "Chacabuco para Todos II". En esta oportunidad, la entrega se dio a integrantes de la Cooperativa de Trabajo “El Origen”. Los terrenos de las familias beneficiarias corresponden a la Quinta 305, Manzana F.



Volver a Chacabuquero.

Golía destacó el esfuerzo del Municipio en poder llevar adelante este programa, garantizando como Estado el acceso a la tierra a 350 familias para colaborar en cumplir el sueño de la casa propia.

Acompañaron al Intendente Municipal el Asesor Letrado Municipal, Matías Sassoni; la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; y el referente de Nueva Dirigencia, Fabián Sánchez.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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