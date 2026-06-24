Abogado de Chacabuco participó en un complejo juicio por abuso sexual agravado

Jurado popular.
Un abogado de Chacabuco participó en un juicio por jurado popular por abuso sexual agravado por la guarda de un menor que se desarrolló entre el lunes y el martes en los Tribunales de Junín.
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El abogado se llama José María Elisalde y junto a la doctora Dalma Sosa, asumieron la defensa del acusado, un ex policía domiciliado en Ascensión, que había sido detenido durante 1 año y medio. Hubo verdicto de absolución por no culpabilidad. Los abogados defensores, tras la resolución, manifestaron que se había tratado de una falsa denuncia motivada por un conflicto familiar previo.
Ahora el acusado pudo reencontrarse con uno de sus hijos, del cual había sido separado por la acusación, y los abogados analizan la reincorporación a la fuerza policial, de la cual fue separado por la denuncia.
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