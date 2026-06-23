Chocaron a una combi que trasladaba a menores en Chacabuco

Este mediodía Una persona fue trasladada al Hospital.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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Participaron una combi de la Municipalidad que trasladaba a menores del Hogar del Niño a la escuela y un auto. La conductora del coche fue trasladada al hospital luego de golpearse al rostro con el airbag. Ocurrió en Balcarce ente Solís y Falucho. Los niños fueron transbordados a otra combi para que pudieran llegar a los lugares a donde se dirigían. El chofer de la combi siniestrada comentó que tuvo que frenar de golpe porque se formó una cola de vehículos ante la estación de servicio que hay en el lugar.
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