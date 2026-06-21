Policiales de Chacabuco: Intento de robo - Pelea y daños - Intrusos

De todo un poco.
Intento. Esta madrugada se registró un intento de robo en un sector de la ciudad de Chacabuco. varias personas que iban en moto intentaron abrir una camioneta que estaba estacionada en inmediaciones de Juan XXIII y Paso. Se dieron a la fuga haberse descubiertos por los dueños del rodado que estaban durmiendo y se despertaron al escuchar ruidos.
Volver a Chacabuquero.
Pelea. durante la madrugada de este domingo se reportó una pelea que terminó con daños en una propiedad. ocurrió al cabo de una previa, en una quinta ubicada en la calle La Rioja a la altura del Parque Industrial de Chacabuco. Un joven recibió al menos un golpe de puño en el rostro y también fue dañado el vidrio de una ventana. La policía fue al lugar por pedido de los padres de uno de los asistentes.
Intrusos. Esta noche este domingo varias personas intentaron ingresar a una quinta ubicada en Espora y 842. se dieron la fuga antes de que llegara la policía por pedido de los moradores del lugar
Transito. Este domingo el área de Tránsito retuvo cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas conducida por un menor de edad, y tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. También se labraron cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía
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