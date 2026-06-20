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sábado, 20 de junio de 2026

Corrió, no paró y lo secuestraron en Chacabuco

 


Detalles 

la subsecretaría de tránsito brindó el informe sobre los controles realizados durante la madrugada de este sábado.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo un automóvil que circulaba por calle Mitre evadiendo el operativo no acatando orden de detención realizando maniobras antirreglamentarias cruzó semáforo en rojo sobre Mitre y Av Alfonsín y fue interceptado sobre calle Viamonte entre Mitre y Cervantes. El mismo no poseía documentación reglamentaria, agredió verbalmente a lo agentes de Tránsito y estaba alcoholizado. También se retuvo una camioneta porque se detectó que su conductor tenia alcoholemia positiva, y un auto porque el conductor se negó hacer el control

Se retuvieron tres automóviles y tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio, se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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