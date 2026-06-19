Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"

Nota pedida.
¿Qué pasa que usan la ciclovía para estacionar sus autos? ¿Tienen miedo de mojarse?
Volver a Chacabuquero.
Personas como yo que la uso a diario siempre hay autos o camiones estacionados en la ciclovia por comodidad. No piensan en el projimo, no ven que arriesgamos nuestra vida al salir de la ciclovia.
Firma:
Patricia
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1 comentario:
Yo estoy de acuerdo con la señora que reclama la ciclovía y si hay una norma hay que cumplirla. También tenemos que ser conscientes de que Chacabuco no es una ciudad para poner ciclovía. Lo que hay que hacer es vetar esa normativa y que se pueda estacionar nuevamente como fue siempre
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