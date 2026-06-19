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viernes, 19 de junio de 2026

Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"

 


Nota pedida.

¿Qué pasa que usan la ciclovía para estacionar sus autos? ¿Tienen miedo de mojarse?



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Oferttas del Día del Padre

Personas como yo que la uso a diario siempre hay autos o camiones estacionados en la ciclovia por comodidad. No piensan en el projimo, no ven que arriesgamos nuestra vida al salir de la ciclovia.

Firma:

Patricia

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1 comentario:

Camisa dijo...

Yo estoy de acuerdo con la señora que reclama la ciclovía y si hay una norma hay que cumplirla. También tenemos que ser conscientes de que Chacabuco no es una ciudad para poner ciclovía. Lo que hay que hacer es vetar esa normativa y que se pueda estacionar nuevamente como fue siempre

viernes, junio 19, 2026 2:02:00 p. m.

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