Accidente laboral en la mañana de Chacabuco

Temporada. Se agregó el informe Tránsito de la madrugada.
Esta mañana se registró un accidente laboral en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona que estaba realizando la poda de un árbol cayó al suelo. Al parecer, se lesionó un brazo. Se pidió la asistencia de una ambulancia pero finalmente el podador fue trasladado en un vehículo particular al Hospital. Sería de apellido Soria y tendría 42 años. ocurrió en Sargento Cabral entre Olavarría e Hipólito Yrigoyen. La policía fue comisionada al lugar.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que en la madrugada se realizó un operativo de prevención sobre ruta 7 km 203 (los tubos); km 204 (entré Moreno y Alberdi); colectora Ruta 7 del parque industrial; con recorrido de móviles y motos por distintos puntos de la ciudad. Se realizaron controles de alcoholemia en el corredor nocturno sobre Yrigoyen y Cadelago e Yrigoyen y vías del tren. Se retuvieron dos automóviles y una motocicleta porque los conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Incidentes, demorados y hallazgo en la noche de Chacabuco
- Disturbios en distintos puntos de Chacabuco
- Justo se dobló la vereda en el lugar donde estacionó en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Entregaron la posesión de una quinta de "Chacabuco para Todos II"
- Comunicado para prevenir sobre posibles estafas en Chacabuco
- Reunión informativa realizada sobre una importante obra para Chacabuco y la zona
- Problema en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Doce alumnas de Chacabuco buscan ayuda para el viaje de egresados
- Robo y daño en una escuela temprano en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Accidente en el centro - Conflicto en un barrio - Altercado en una calle
No hay comentarios:
Publicar un comentario