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sábado, 13 de junio de 2026

Chocó un bombero en Chacabuco

 


Esta noche.

En medio de la salida de bomberos de esta noche uno de los voluntarios que estaba concurriendo al cuartel protagonizó un accidente de tránsito. 



Volver a Chacabuquero.

La camioneta en la que circulaba el bombero  colisionó con un rodado del mismo tipo en la intersección de las calles Zapiola y Primera Junta. El bombero voluntario y dos personas que iban en la otra camioneta fueron trasladados al Hospital en ambulancia. El voluntario sería de apellido Williams. No hubo heridos de gravedad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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