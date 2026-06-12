Entregaron la posesión de una quinta de "Chacabuco para Todos II"

Acto.
Esta tarde se llevó a cabo un acto de entrega de posesión de las tierras de una de las quintas adquiridas por el municipio en el marco del plan Chacabuco para todos II.
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Ocurrió en la quinta 567 que se encuentro ubicada en la calle avellaneda continuación. Se contó con la presencia de los beneficiarios que recibieron lotes en el lugar. El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía.
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