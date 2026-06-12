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viernes, 12 de junio de 2026

Doce alumnas de Chacabuco buscan ayuda para el viaje de egresados

 


Nota pedida.

"La Docena a bariloche". Somos 12 amigas y queremos que las 12 podamos viajar juntas a Bariloche. Una de nosotras, por cuestiones económicas, hoy no puede pagar el viaje, y por eso decidimos ayudarla entre todas para que no se pierda esta experiencia tan especial. Para lograrlo, vamos a realizar una gran rifa con muchos premios donde van a ser sorteados, que estaremos publicando muy pronto. Mientras tanto, dejamos un alias para quienes quieran colaborar. No importa el monto, cada aporte suma y nos acerca un poco más a cumplir este sueño. Queremos que pueda vivir esta experiencia con nosotras, compartir los recuerdos, las risas y momentos que van a quedar para siempre. Gracias de corazón a todos los que nos ayuden y acompañen en esta causa. Alias: Bariloche.doce



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Las jóvenes son alumnas de la Escuela Secundaria 3  de la Escuela Normal Superior de Chacabuco. El Alias bancario es: Bariloche.doce


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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