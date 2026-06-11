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jueves, 11 de junio de 2026

Se terminó una extensa obra en Chacabuco

 


Últimas inauguraciones.

Esta tarde se llevaron a cabo las últimas inauguraciones de una extensa obra realizada por la Municipalidad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se ha finalizado con el aliviador entre el acceso Elguea - Román y la avenida Saavedra. Hubo un acto para abrir el paso en las últimas cuadras de la calle Doctor Fernández que fueron pavimentadas y una cuadra de la calle Córdoba con cordón cuneta, todo con luminarias LED. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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