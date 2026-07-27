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lunes, 27 de julio de 2026

Joven agredido en el centro de Chacabuco

 


Anochecer.

Un joven necesitó asistencia médica tras una violenta situación que ocurrió en el centro de Chacabuco en el anochecer del lunes.



Volver a Chacabuquero.

Comenzó en la plaza San Martin y terminó a 2 cuadras y media, en Almirante Brown entre Mendoza y La Rioja, donde intercedieron dos patrulleros y una ambulancia del SAME para auxiliar al herido.

Según los vecinos de la cuadra, al menos tres jóvenes agredieron a otro. Incluso se habló de la presencia de un arma blanca. Muchos jóvenes observaron lo ocurrido a lo largo de las dos cuadras y media. Se dispersaron una vez que finalizó. Una bicicleta fue trasladada por la Policia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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