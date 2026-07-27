Joven agredido en el centro de Chacabuco

Anochecer.
Un joven necesitó asistencia médica tras una violenta situación que ocurrió en el centro de Chacabuco en el anochecer del lunes.
Volver a Chacabuquero.
Comenzó en la plaza San Martin y terminó a 2 cuadras y media, en Almirante Brown entre Mendoza y La Rioja, donde intercedieron dos patrulleros y una ambulancia del SAME para auxiliar al herido.
Según los vecinos de la cuadra, al menos tres jóvenes agredieron a otro. Incluso se habló de la presencia de un arma blanca. Muchos jóvenes observaron lo ocurrido a lo largo de las dos cuadras y media. Se dispersaron una vez que finalizó. Una bicicleta fue trasladada por la Policia.
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