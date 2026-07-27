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lunes, 27 de julio de 2026

Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera

 


Breves.

Fútbol. Los medios deportivos de La Plata están hablando de Chacabuco. Es porque un futbolista de esa ciudad se ha sumado al Club Argentino para jugar como refuerzo en el Torneo Regional Amateur. Se llama Bautista Cascini y se ha desempeñado en Chipre, Rumania, Croacia, Bolivia y Paraguay. Se formó en Estudiantes de La Plata.



Volver a Chacabuquero.

Aniversario. Ayer en la Casa Peronista de Chacabuco se llevó a cabo un homenaje a Eva Duarte de Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía.

Carrera. Este domingo se llevará a cabo la tradicional carrera pedestre por el aniversario de Chacabuco. La largada es la 10.00 de la mañana frente al Palacio Municipal. Hay dos distancias: 4 y 8 kilómetros.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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