Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera

Breves.
Fútbol. Los medios deportivos de La Plata están hablando de Chacabuco. Es porque un futbolista de esa ciudad se ha sumado al Club Argentino para jugar como refuerzo en el Torneo Regional Amateur. Se llama Bautista Cascini y se ha desempeñado en Chipre, Rumania, Croacia, Bolivia y Paraguay. Se formó en Estudiantes de La Plata.
Volver a Chacabuquero.
Aniversario. Ayer en la Casa Peronista de Chacabuco se llevó a cabo un homenaje a Eva Duarte de Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía.
Carrera. Este domingo se llevará a cabo la tradicional carrera pedestre por el aniversario de Chacabuco. La largada es la 10.00 de la mañana frente al Palacio Municipal. Hay dos distancias: 4 y 8 kilómetros.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco
- Necrológicas III del domingo
Todavía se habla de esto:
- Choques en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Conflicto y moto incendiada - Choque
- "Gracias para el Hospital de Chacabuco por la atención y la contención"
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Problemas en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario