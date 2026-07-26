Más datos de los accidentes en la ciudad y en la autopista en Chacabuco

En un barrio y en la ruta.
Esta noche se registraron accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco y en la autopista, camino a Junín.
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En la ciudad de Chacabuco , en el accidente participaron dos motos. Dos personas de sexo masculino requirieron atención médica solicitada por la Policía. Ocurrió en Rivadavia y Viamonte. Una de las motos era guiada por una persona de sexo masculino de 24 años de apellido Rodríguez, y la otra por un vecino de 42 años de apellido Martínez quiera era acompañado por un menor de 7 años. Tanto Rodríguez como el niño fueron trasladados al Hospital en ambulancia.
En la autopista, un auto fue golpeado por un neumático que se desprendió del trailer que remolcaba una camioneta llevando una lancha. Ocurrió en torno al kilómetro 229. No hubo heridos. El neumático se cruzó de mano. La Policía de la Subcomisaría de OHiggins estuvo en el lugar. Un vehículo iba hacia Junín y otro hacia Ramos Mejía.
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