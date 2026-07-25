Mix: Actúa el Payaso Chocolate - Chacabuco, afortunado - Empresarios regionales reclamaron ante el gobierno nacional

Breves.
Gratis. El Payaso Chocolate se presentará este domingo por la tarde en el Parque Temático infantil de Villegas y Carlos Gardel. Será desde las 14.00 en el marco de las vacaciones de invierno.
Volver a Chacabuquero.
Afortunado. Chacabuco es uno de los 33 de los 135 municipios bonaerenses que ha registrado un incremento en las transferencia de coparticipación en el último mes computado que es mayo del 2026. La situación está vinculada la caida de la recaudación por el retroceso del consumo.
Reclamo. El Nucleamiento Empresarial del Noroeste presentó un informe ante la Dirección Nacional de Vialidad pata dar cuenta de la importancia de realizar obras en las rutas. Es por el impacto que tendría el mantenimiento de la ruta 7, por ejemplo, en movimiento económico.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Triste noticia: hallazgo a la vera de la ruta
- Joven dañino en la noche de Chacabuco
- Varios conductores alcoholizados en Chacabuco
- Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes
- Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco
- Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Inauguración del torneo de futsal infantil de Chacabuco con homenajes
- Novedades para beneficiarios de lotes de Chacabuco para Todos II
- Obras en una escuela de Chacabuco para que cuente con gas natural
- Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín
- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional
- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco
- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario