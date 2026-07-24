Inauguración del torneo de futsal infantil de Chacabuco con homenajes

Esta noche.
Esta noche se llevó a cabo la inauguración oficial del Torneo de Futsal "Sergio Dopazo" en el Polideportivo Municipal de Chacabuco.
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Antes de presentar a los participantes hubo un desfile de equipos de fútbol destacados de la historia chacabuquense como uno femenino, y otro especial. Todo esto se desarrolló ante familiares de los jugadores y las autoridades municipales
Cabe recordar que esta competencia se está desarrollando desde al menos una semana. En unos días se conocerá a los campeones de cada clase.
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