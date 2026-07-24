Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco

Informe.
El personal de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco detectó más infracciones en los controles realizados el jueves.
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Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de luces y chapa patente. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo rampa de discapacidad; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (sobre la vereda); un acta de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por ocupación indebida de la vía pública.
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