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viernes, 24 de julio de 2026

Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco

 


Informe.

El personal de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco detectó más infracciones en los controles realizados el jueves.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de luces y chapa patente. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo rampa de discapacidad; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (sobre la vereda); un acta de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por ocupación indebida de la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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