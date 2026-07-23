El Osobuco al disco tiene su fiesta en un municipio vecino a Chacabuco

Hay concurso.
Este fin de semana se llevara a cabo el primer festival del Osobuco al Disco en una localidad vecina al partido de Chacabuco.
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El evento se desarrollará el domingo desde las 9.00 en General Rivas, partido de Suipacha. Habrá concurso de cocina al disco, feria, emprendimientos y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza el Centro de Educación Agraria N° 24 y la Municipalidad de Suipacha. Inscripción en el concurso: @cea.24rivas, 2324467709, 2324467957, 2324582550.
Los vecinos de Castilla suelen tener mucha relación con los de Rivas.
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