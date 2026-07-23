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jueves, 23 de julio de 2026

Hallazgo en un barrio de Chacabuco

 


Descampado.

En las últimas horas se registró un hallazgo en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer que estaba paseando con su nieto observó algo extraño en un descampado y decidió acercarse. Se dio cuenta que se trataba de una bicicleta. Luego llamó a la Policía y contó lo ocurrido. El rodado fue cargado en un patrullero para sus traslado a la Comisaría. Ocurrió en inmediaciones de Saavedra y Guardia Nacional.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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