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miércoles, 22 de julio de 2026

Registro de lluvia de Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

Se conocieron los registros de lluvia del martes en Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Finalmente, se acumularon varios milimetros a pesar que la precipitación fue una garúa constante: Chacabuco, 10mm; Rawson, 8mm; O'Higgins, 12mm; Agustín Roca, 7mm; Irala, 7mm; Los Indios, 12mm; y Inés Indart, 15mm.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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