La.Liga de Chacabuco anunció cuando se juega está final de fútbol

Ya algo más.
La Liga Deportiva de Chacabuco anunció la fecha en la que se jugará la primera final del Torneo Apertura de la Copa de Fútbol Femenino de mayores que había sido suspendida por lluvia
Volver a Chacabuquero.
Será este miércoles 22 de julio de 2026 en la cancha de Huracán. Desde las 20.00 se enfrentarán Huracán y Rivadavia.
Por otro lado, la Liga informó que el Cuerpo Técnico de las selecciones juveniles estará integrado por los profesores Leandro Rodriguez, Agustín Tamburini, Leo Petruchelli y Mariano Riva. Sus equipos compartirán zona con las selecciones de Chivilcoy y Junín.
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