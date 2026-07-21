Accidente bajo la garúa en Chacabuco

Una persona fue hospitalizada.
Esta noche se registró un accidente de tránsito bajo la garúa que afecta a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer de 54 años cayó de una bicicleta al pavimento luego que colisionara con la puerta recién abierta de un auto que había estacionado momentos antes. La ciclista, de apellido Vazquez, sufrió una lesión en una pierna y fue tratada al hospital en ambulancia. ocurrió en Falucho y Olavarría.
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