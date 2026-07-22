Robo bajo la lluvia en el centro de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se reportó un robo ocurrido en la zona céntrica de Chacabuco mientras llovía.
Volver a Chacabuquero.
Un sujeto encapuchado le robó el teléfono celular a una joven de 22 años en un maxikiosco. El ladrón se escapó corriendo en medio de la precipitación. La Policía, enterada del hecho, realizó un rastrillaje por la zona e identificó a posibles sospechosos. Sucedió en Primera Junta entre San Martín y Moreno.
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