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miércoles, 22 de julio de 2026

Robo bajo la lluvia en el centro de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se reportó un robo ocurrido en la zona céntrica de Chacabuco mientras llovía.



Volver a Chacabuquero.

Un sujeto encapuchado le robó el teléfono celular a una joven de 22 años en un maxikiosco. El ladrón se escapó corriendo en medio de la precipitación. La Policía, enterada del hecho, realizó un rastrillaje por la zona e identificó a posibles sospechosos. Sucedió en Primera Junta entre San Martín y Moreno.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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