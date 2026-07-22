Subasta judicial de una propiedad de Chacabuco por 265 millones de pesos

Edicto.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial Junín, Secretaría Única, en autos: "Asociación Mutual Club Social Deportivo Ascensión c/Ciesa Comercial SRL y Otro/a s/Ejecución Hipotecaria", Expte. JU-8788-2021, hace saber que el Martillero Walter Gerardo Olguín, Matrícula T.10 F.1054 DDJJ, CUIT N° 20-26758626-9 monotributista, cel.: 2364-650086, domicilio legal: C. Resero Sur 489, Junín (B.), Subastará, a través del portal de Subastas Electrónicas de la SCJBA, al contado, mejor postor y demás circunstancias que surgen del expediente, el 100 por ciento del inmueble ubicado sobre la calle Villegas N° 625 y Carlos Gardel de la ciudad de Chacabuco, Pcia. Bs. As., cuyo dominio es Matrícula 015812 Nomenclatura Catastral (026) Chacabuco, Circunscripción: I Sección: F Quinta: 422 Parcela: 3B Partida Inmobiliaria: 026-000471-9. En el estado en el que se encuentra s/mandamientos realizados los días 14/08/2024 y 10/02/2025. Estado: Ocupado.
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La subasta comenzará el día 2 de septiembre de 2026 a las 11.00 y finalizará el 16 de septiembre de 2026 a las 11.00. Exhibición del bien: 18/08/2026 de 09:00 a 11:00hs. Base - Precio de reserva: Pesos 265.000.000 de pesos. Depósito en garantía: Pesos 13.250.000 de pesos.
Quien se postule como oferente deberá estar inscripto en el Registro de Subastas Judiciales y depositar dicho importe con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha de inicio de dicha subasta, en la Cuenta Judicial N° 6662-027-535399-7, CBU 0140301327666253539974, CUIT N° 30-70721665-0, Bco. de la Pcia. de Bs. As. La audiencia de adjudicación será el día 30/09/2026 a las 10:00 hs en la sede del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Junín, Bs. As. sito en calle Rector Álvarez Rodríguez N° 141, CP (6000) a los efectos de la firma del acta de adjudicación. Se permite: Compra en comisión, debiendo ambos comitente y comisionista, encontrarse previamente inscriptos en el Registro de Subastas. En su caso debería ratificarse lo actuado mediante escrito, suscripto por ambas partes, en el plazo de 5 días de aprobado el remate. En caso de incumplimiento se lo tendrá al comisionista por adjudicatario definitivo. Derecho de compensación: Con derecho de compensación en subasta de la parte actora. No se admite: la cesión de acta de adjudicación, ni de los derechos que de ella surgen. Deudas: el comprador no deberá afrontar las deudas de tasas y contribuciones devengadas anteriores de la fecha de entrega de posesión. Saldo de precio: Finalizada la audiencia a que se refiere el punto precedente, el adquirente tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles, para depositar el saldo del precio en el Banco de la Provincia de Buenos Aires -Sucursal Tribunales Junín-, a la orden del juzgado y a cuenta de autos (art. 38 del Ac. 3604/12 de la SCBA). Junín, 16 de julio de 2026.- Di Cienzo Soledad Cecilia, Auxiliar Letrado.
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