Policiales de Chacabuco: Compró y robó - Emergencia en la ruta - Extraño hallazgo

Situaciones.
Contexto. Ampliando la información brindada por Chacabuquero en el día de ayer, se supo más sobre un intento de robo ocurrido en San Lorenzo entre Reconquista y San Juan. Se publicaron videos de una cámara de seguridad que muestran a una mujer primero comparando panificados en un negocio y luego llevándose una moto de entrega a domicilio del mismo comercio que estaba en la vereda. El rodado pudo der recuperado por el dueño. La situación fue puesta en conocimiento de la Policía.
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Emergencia. Un chofer de camión de 42 años fue trasladado por el SAME desde la zona de la rotonda de la Spada Rota esta mañana porque presentó dolor abdominal. Sería oriundo de Hurlingham.
Hallazgo. Esta mañana un vecino llamó a la Policía porque encontró dentro de su predio un utilitario Peugeot Partner. Se pudo ubicar al dueño porque la documentación del rodado estaba en el interior. Ocurrió en inmediaciones de Rocha y Discépolo.
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