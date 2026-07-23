Club por Club, todos los convocados para las selecciones de Chacabuco

Fútbol.
Liga Deportiva de Chacabuco dio a conocer el listado de los jugadores convocados por el Cuerpo Técnico de las Selecciones Masculinas Sub 13 y Sub 15 que participaran del Torneo Nacional de las categorías que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino de la Asociación de Fútbol Argentino.
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Leandro Rodríguez junto a su Cuerpo Técnico, presentaron las listas con las que afrontaran la competencia compartiendo Zona con Junín y Chivilcoy. El Consejo Directivo de Liga Deportiva de Chacabuco los convoca en su Sede de calle San Lorenzo 229 para hoy, jueves 23/07 a los jugadores de la categoría Sub 13 y para las 19:30 a los jugadores de la Categoría Sub 15.
Sub 15: San Martín: Thiago Chari, Bautista Bustos, Bautista Chávez, Santino Banega. River: Ian Abelarde, Máximo Villafañe, Pedro Cordone, Brandon Dipiero. Racing: Juan Carnaghi, Martín Rodríguez, Francisco Simón, Teo Montano. Huracán: Vladimir Mamaní, Bastián Bustos, Emanuel Santillán, Joan Solís. Rivadavia: Ignacio Mortier, Bautista Scalise, Simón Cajales, Martín Pérez Nasso. 9 de Julio: Valentino Sabino, Alexander Suárez, Felipe Unsain, Octavio Muiño. Argentino: Mateo Villalba, Santino Cruz, Vicente Ortiz, Paco Yucra.
Sub 13: River: Juan Sardi, Benicio Marissi, Jesús Ramírez, Benjamín Olivera. San Martín: Matías Argüello, Teo Benecón, Benjamín Ramírez, Benjamín Tulli. Racing: Felipe Franco, Felipe Ghiacci, Teo Martelli, Mariano San Martín. Peña La 12: Ignacio Palavecino, Ian Tisiera, Diego Medina, Mateo Mastropierro. 9 de Julio: Luca Armanini, Teo Leguizamón, Agostino Cabalieri, Jano Ciglieri. Argentino: Calcagno Piero, Ignacio Maya, Teo Domínguez, Santiago Díaz. Huracán: Ciro Gómez, Camilo Pergolini. Rivadavia: Ignacio Arizabalo, Mateo Casazza, Sebastián Rodríguez, Faustino Fellay.
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