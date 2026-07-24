Novedades para beneficiarios de lotes de Chacabuco para Todos II

Gestiones.
Hay novedades de importancia para algunos beneficiarios del plan Chacabuco para Todos II.
Volver a Chacabuquero.
Hoy el intendente Rubén Darío Golía viajó a La Plata junto a la titular de la Casa de Tierras Romina Barbetta. El motivo fue regularizar la situación de la quinta Quinta 567. Se trata del inmueble ubicado en Avellaneda continuación cuyos lotes fueron otorgados a afiliados del Sindicato de Refinería y de la Unión Obrera de la Construcción. Los funcionarios estuvieron en la Escribanía General de Gobierno.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Obras en una escuela de Chacabuco para que cuente con gas natural
- Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín
- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional
- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco
- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Fue elegido el técnico de la selección mayor de fútbol de Chacabuco
- El Osobuco al disco tiene su fiesta en un municipio vecino a Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Compró y robó - Emergencia en la ruta - Extraño hallazgo
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Club por Club, todos los convocados para las selecciones de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Más ganchos detectados en las calles y otras infracciones de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario