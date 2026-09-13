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domingo, 13 de septiembre de 2026

Retenida en la noche de Chacabuco

 


Tránsito.

Personal del Área de Tránsito retuvo esta noche una moto.



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@detramas.ch
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Fue porque producía ruidos molestos con su escape.El procedimiento se llevó a cabo en 25 de Mayo y Uspallata.

Cómo se ve, el rodado no contaba con el carenado. En Chivilcoy han presentado un proyecto para que la falta de los plásticos sea motivo suficiente para secuestrar una moto.

"El corte perfecto"

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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