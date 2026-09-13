Retenida en la noche de Chacabuco

Tránsito.
Personal del Área de Tránsito retuvo esta noche una moto.
Volver a Chacabuquero.
Fue porque producía ruidos molestos con su escape.El procedimiento se llevó a cabo en 25 de Mayo y Uspallata.
Cómo se ve, el rodado no contaba con el carenado. En Chivilcoy han presentado un proyecto para que la falta de los plásticos sea motivo suficiente para secuestrar una moto.
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