Más conductores borrachos fueron detectados en Chacabuco

En algunos casos se tornaron violentos.
Personal de la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco retuvo varios vehículos porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
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En Pellegrini y Matheu fueron retenidos dos autos, y en Olavarría y Sargento Cabral, otros tres. En al menos dos oportunidades los agentes municipales pidieron apoyo a la policía porque los conductores se tornaron violentos. También se labró un acta de infección contra el titular de un rodado que provocaba ruidos molestos.
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