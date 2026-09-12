Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Felipe.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Felipe Emiliano Fernández. Falleció a los 32 años. Casa de duelo: Solís 344. Sepelio: mañana a las 12.00.
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un pronóstico para tener en cuenta en Chacabuco y la zona
- Policiales de Chacabuco: Robo - Fallecimiento - Búsqueda
- Allanaron la cárcel de Junín por una denuncia muy particular
- Daño y altercado en un barrio de Chacabuco
- Más conductores borrachos fueron detectados en Chacabuco
- Más datos sobre los detenidos en Chacabuco tras una persecución en la ruta 7
- Accidentes en Chacabuco y en la ruta con una lesionada
- Incidentes con lesionados en la noche de Chacabuco
- Persecución en la ruta 7 en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pintan en Chacabuco un mural gigante del Indio Solari
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Mix: Preparan un festejo en Chacabuco - Venta - Reparaciones
- Dos demorados por un violento accidente en Junín
- Allanamientos en Chacabuco por una causa iniciada en otro distrito
No hay comentarios:
Publicar un comentario