Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Rodrigo
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Rodrigo Maximiliano Arce "Piqui". Falleció a los 25 años. Casa de duelo: Mateo Barón 80. Sepelio mañana a las 9.00
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dos demorados por un violento accidente en Junín
- Allanamientos en Chacabuco por una causa iniciada en otro distrito
- Incidente vial en la ruta 7 frente a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "La prevención del suicidio es un compromiso colectivo"
- "Recibí muchos mensajes de Chacabuco por el estafador"
- Hechos delictivos de las últimas horas en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sonará la sirena de bomberos en Chacabuco por un reclamo al gobierno nacional
- Reconocimiento provincial para un video realizado en el barrio "Los Misioneros"
No hay comentarios:
Publicar un comentario