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viernes, 11 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Rodrigo

 

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- Rodrigo Maximiliano Arce "Piqui". Falleció a los  25 años. Casa de duelo: Mateo Barón 80. Sepelio mañana a las 9.00

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Todavía se habla de esto:

- "La prevención del suicidio es un compromiso colectivo"

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- "Recibí muchos mensajes de Chacabuco por el estafador"

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