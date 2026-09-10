Sonará la sirena de bomberos en Chacabuco por un reclamo al gobierno nacional

Esta mañana.
Este 10 de septiembre, a las 10:00 horas, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas "para visibilizar una serie de reclamos fundamentales para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de nuestro servicio".
EL RECLAMO ABARCA 4 EJES:
Regularización de los fondos pendientes
Exigir la regularización y transferencia de los fondos correspondientes al Presupuesto 2025 que aún se encuentran pendientes.
Volver a Chacabuquero.
Pagos al exterior
Solicitar al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior, permitiendo concretar las importaciones indispensables para el funcionamiento y equipamiento de los cuarteles.
Emergencias en rutas concesionadas
Reclamar que, dentro de los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones, se incorporen convenios obligatorios que contemplen una contraprestación mensual a los cuarteles por las intervenciones y servicios prestados en las rutas concesionadas.
Ley de Fortalecimiento de Bomberos Voluntarios
Solicitar su ampliación integral y uniforme, haciendo especial hincapié en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento, conforme a la ley sancionada en 2021.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Reconocimiento provincial para un video realizado en el barrio "Los Misioneros"
- Persecución en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más clasificados de Chacabuco para la final de los Juegos bonaerenses
- De qué se trata la problemática que afecta a un vecino de Chacabuco
- Conocido psicólogo se presentará en Chacabuco
- Señalan a una persona de Chacabuco por una estafa contra un niño autista
- Conflicto familiar en una casa de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario