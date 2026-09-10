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jueves, 10 de septiembre de 2026

Sonará la sirena de bomberos en Chacabuco por un reclamo al gobierno nacional

Esta mañana.

Este 10 de septiembre, a las 10:00 horas, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas "para visibilizar una serie de reclamos fundamentales para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de nuestro servicio".

EL RECLAMO ABARCA 4 EJES:

Regularización de los fondos pendientes

Exigir la regularización y transferencia de los fondos correspondientes al Presupuesto 2025 que aún se encuentran pendientes.



Volver a Chacabuquero.

Pagos al exterior

Solicitar al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior, permitiendo concretar las importaciones indispensables para el funcionamiento y equipamiento de los cuarteles.

Emergencias en rutas concesionadas

Reclamar que, dentro de los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones, se incorporen convenios obligatorios que contemplen una contraprestación mensual a los cuarteles por las intervenciones y servicios prestados en las rutas concesionadas.

Ley de Fortalecimiento de Bomberos Voluntarios

Solicitar su ampliación integral y uniforme, haciendo especial hincapié en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento, conforme a la ley sancionada en 2021.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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