Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Héctor Ángel Aguilar, Horacio Eberto Casassa, María Hermitas Roca de Castedo y Laura Amparo Castedo, y Eugenio Antonio Mónaco.
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