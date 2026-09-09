Persecución en la noche de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche la Policía realizó la persecución de una moto en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue demorada una persona de sexo masculino. Al parecer, el seguimiento estuvo relacionado con el robo de una moto. El rodado fue trasladado a la Comisaría.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que el lunes y el martes se retuvieron 10 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, 10 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, se labraron 10 actas de infracción por girar a la izquierda, se retuvo un automóvil por circular con su licencia de conducir vencida, se labraron 21 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal); dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; se retuvieron dos licencias de conducir por circular a contramano; se secuestraron tres equinos sueltos en la vía pública; se labró un acta de infracción por circular hablando por teléfono celular.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más clasificados de Chacabuco para la final de los Juegos bonaerenses
- De qué se trata la problemática que afecta a un vecino de Chacabuco
- Conocido psicólogo se presentará en Chacabuco
- Señalan a una persona de Chacabuco por una estafa contra un niño autista
- Conflicto familiar en una casa de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golía envió un mensaje a quienes lo critican en Chacabuco
- Competidores de Chacabuco clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses
- Los precios del Camión de pastas y lácteos que llega a Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- "La marcha de la bronca es el camino para derrotar a Milei"
- Salida de bomberos en Chacabuco
- Dos detenidos por secuestrar a un joven cerca de Chacabuco
- Comienza a complicarse el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona
- Vecino lesionado en la noche de Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia
- Invitan al abrazo por la vida en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Problemas en una vivienda de Chacabuco
- Festivales del libro, el asado, el salame y muchos más en Chacabuco y la zona
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- "Mi mamá está internada en el Hospital de Chacabuco y su vida está en riesgo"
- Ante el Niño buscan prevenir varias enfermedades peligrosas
- Corte total de energía en dos localidades de Chacabuco
- Después del frío pueden llegar las precipitaciones a Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal nació cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario