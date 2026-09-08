Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un hallazgo que podría estar relacionado con un hecho policial ocurrido en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino entregó a la Policía partes de moto y una patente que encontró tirados entre el pasto. Podrían tener que ver con un robo de motos sucedió recientemente. Ocurrió en Pasaje Mercante continuación.
Cabe recordar que los ladrones desarmen los rodados robados en predios con arboledas o arbustos para esconderse del resto de los cecinos.
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